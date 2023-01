Rodì Milici – Grande Soddisfazione per la giovane artista Serena Lo Conti, una ragazza di appena 18 anni che, già dal 2016, vince con i suoi presepi in tutta Italia.

Serena è una studentessa del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate presso l’istituto Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto. Quest’anno trionfa a Ortona, in Abruzzo, conquistando il primo posto. Nel tempo libero, la ragazza si dedica all’arte presepiale, al sociale e ha una forte passione per il giornalismo.

Una ragazza esplosiva e piena di idee, al punto da organizzare una mostra tutta sua a Rodì Milici, supportata dall’Associazione Pedalare. Il Presidente Filippo Campisi la definisce “un vanto per l’associazione e una eccellenza per l’intero territorio, ribadendo la sua fierezza di averla in squadra.

Per Serena l’arte è una passione fin dalla tenerissima età e oggi è per lei una stella polare: «Sono felicissima di aver vinto un altro primo posto, ma sono ancora più soddisfatta per l’amicizia che si è creata con il presidente Giovanni Serano. Se ad oggi ho vinto diversi premi in giro per l’Italia è grazie ai miei genitori e a mia sorella che mi sostengono, ma anche grazie a tutte le persone che mi seguono e che mi votano nei concorsi. Il premio di quest’anno lo voglio condividere con tutti i miei sostenitori e con l’associazione Pedalare.”