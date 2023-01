Una bimba di quattro anni, la piccola Patrizia, ha perso la vita dopo essere stata travolta da una Fiat 600 a Termini Imerese di fronte al cancello della villetta familiare in contrada Chiarera. Proprio ieri sera la famiglia aveva vissuto un momento di grande felicità, brindando al prossimo arrivo di una sorellina per la loro bambina. La mamma di Patrizia è infatti incinta al settimo mese.

E’ successo alle 15,30. La piccola Patrizia è corsa fuori proprio mentre sopraggiungeva una Fiat 600 guidata da una donna di 51 anni che non è riuscita ad evitare l’impatto. La bambina è stata trascinata per una decina di metri. La donna si è fermata per prestare soccorso. Sull’esatta dinamica adesso indaga la Polizia Municipale di Termini Imerese. Patrizia è stata soccorsa dai suoi familiari e portata in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Scene di disperazione all’Ospedale Salvatore Cimino. Carabinieri e Polizia sono intervenuti per riportare la calma, visti i frequenti momenti di tensione. La mamma di Patrizia è adesso ricoverata in Ginecologia in stato di choc dopo il tragico accaduto.

“La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati – scrive su Facebook la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova – Prosegue l’accoglienza dei tantissimi pellegrini già presenti, nella nostra città, per la rappresentazione del Presepe Vivente. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.