San Marco d’Alunzio – Si è conclusa la seconda edizione del contest fotografico online “Presepe Aluntino“, che ha avuto un grandissimo successo con una numerosa partecipazione ed interesse, e con la premiazione del primo, secondo e terzo classificato del concorso.

Le votazioni, come da regolamento, si sono chiuse alle ore 12:00 di Giovedì 5 Gennaio e hanno decretato il migliore “Presepe Aluntino 2022“, con i presepi partecipanti al contest, che hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni e di like; la premiazione ufficiale ha avuto luogo in Piazza Aluntina per concludere le festività natalizie con serenità e condivisione.

Gli amministratori aluntini hanno puntato molto sulla realizzazione di questo contest, la cui partecipazione era completamente gratuita, a tutela e promozione di una tradizione secolare; l’evento è stato pubblicizzato sulla pagina Facebook istituzionale e sul sito dell’ente comunale, dove erano contenute tutte le informazioni per prendere parte al contest.

Lo scatto, che ha ricevuto il maggior numero di reazioni, ha vinto una cesta di prodotti tipici, aggiudicandosi così il “titolo” di “Presepe Aluntino 2022“. Per votare i presepi bisognava seguire delle regole ben precise, come la votazione solo per una foto, non erano ritenuti validi i like provenienti da profili sospetti (pena l’esclusione dal contest), i like e le reazioni erano validi solo se apposti alle foto del post originale, caricato dalla pagina ufficiale del Comune di San Marco d’Alunzio.