Rometta – Anche quest’anno il periodo natalizio ha visto lo mette a vestirsi di vera e propria meraviglie.

Luci colorate e decori hanno fatto da padrone nella cittadina in occasione delle festività natalizie. Oggi si chiude il cerchio sul concorso “le più belle luminarie di Rometta”, nato a seguito di una proposta di democrazia partecipata ideata dall’Associazione Vivi Rometta.

I comuni difatti hanno l’obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Dei trasferimenti assegnati al comune di Rometta, il 2%, per il 2022, ammonta complessivamente ad € 8.272,01.

Tra le iniziative proposte quella dell’associazione Vivi Rometta “le migliori luminarie natalizie” ha trovato una corposa ed importante partecipazione .

“L’iniziativa le migliori luminarie natalizie -spiega il Sindaco Nicola Merlino- prevede consistenti premi, anche in denaro (4.500,00 euro), per le più belle vetrine di Natale degli esercizi commerciali e per le migliori luminarie anche per le abitazioni private, oltre ad un premio in denaro (500,00 euro) anche per la strada di Natale più bella.

Inoltre, quest’anno è stata inserita un’altra sezione, “il luogo natalizio più suggestivo” con un premio in denaro complessivo di € 2.500,00.

Per le 12 vetrine di Natale più belle, proposte dagli esercizi commerciali, verranno assegnati gratuitamente, inoltre, gli spazi pubblicitari presenti nella villa comunale Martina.

La più bella foto, fra tutte le luminarie e tutte le vetrine di Natale, sarà inserita nel calendario di Rometta 2024 a caratterizzare il mese di dicembre.”

Proprio come prevede il regolamento il Sindaco ha provveduto a nominare la Commissione che ha valutato le varie proposte ed ha assegnato i premi previsti.

La commissione è composta dalla presidente della Commissione per la Toponomastica, Maria Grazia Drago, dal presidente della Pro loco Giovanni Arno’, dal presidente della Consulta Giovanile, Marco Mangano, dal responsabile dell’Area tecnica Nicola Cannata e dall’esperto in fotografia Giovanni Lombardo.

Le opere delle varie sezioni sono state giudicate seguendo alcuni criteri. Innanzitutto l’impatto visivo della luminaria e/o della vetrina natalizia, nella sua composizione, poi la sua originalità nell’interpretare il tema natalizio e l’impegno speso nella sua realizzazione. Ad ognuno di detti criteri è stato attribuito un punteggio da 1 a 10 per ciascun componente della giuria.

Il punteggio complessivo per ciascuna luminaria e vetrina natalizia è, quindi, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun membro della giuria ai singoli criteri. Così quindi si è stilata la graduatoria finale.

Tutto quanto sopra premesso e precisato

​sono risultati vincitori:

A) “Sezione privati cittadini – La migliore luminaria” :

1° Classificato : proposta presentata da De Leo Salvatore, Via Cesare Terranova n. 9, Rometta Centro.

2° Classificato : proposta presentata da Ruggeri Rosanna, Via Rapano Inferiore n. 41, Rometta.

3 ° Classificato : in ex aequo:

a) proposta presentata da Accetta Felice, Via Del Mare n. 1/C, Rometta Marea;

b) proposta presentata da Tranchida Antonina, Via Del Mare n. 1, Rometta Marea .

B) “Sezione commercianti – La più bella vetrina natalizia” :

1° Classificato: proposta presentata da Raco Roberta, di Via Nazionale n. 255, Rometta Marea.

2° Classificato : proposta presentata da Tinaglia Matteo, di Via Nazionale n. 282/284, Rometta Marea.

3° Classificato : proposta presentata da Costa Rossella, di Via Nazionale n. 204, Rometta Marea.

C) Sezione “La più bella strada di Natale di Rometta”:

1° Classificato: proposta presentata da “ Giordano Giusy ”ed altri, Via Sottocastello, Rometta.

D) Sezione “Il luogo di Natale più suggestivo” :

1° Classificato: proposta presentata dall’Associazione Globus, “Il villaggio di babbo Natale” Villa Castello, Rometta.

2° Classificato: proposta presentata da Priscoglio Caterina ed altri, Via S. Cono, Rometta.

E) Quale foto della migliore luminaria e /o vetrina natalizia da inserire nel calendario 2024, a caratterizzare il mese di dicembre, è stata scelta la foto del Villaggio di Babbo Natale, presentata dall’Associazione Globus.

F) Le migliori 12 vetrine natalizie che avranno il diritto di usufruire gratuitamente per il 2023 degli spazi pubblicitari presenti in villa Martina, in rigoroso ordine alfabetico, sono state scelte:

1- Sartoria al Corso di Amato Teresa; 2 – Chic Bar di Cardullo Emanuela; 3 – Macelleria di Costa Concetta; 4 – Hello Baby di Costa Rossella; 5 – Fiori e Piante di Lisa Rosario; 6 – Libratevi di Perrone Maria; 7- Roberta Intimo- Moda mare ed accessori di Raco Roberta; 8 – Panificio Antiche Tradizioni di Rizzo Concetta; 9 – Clara Parrucchieri di Ruggeri Clara Concetta; 10 – Scandurra Gioielli di Ruggero Loretta; 11 – Sfizi Delizie e Party di Tinaglia Matteo; 12 – Nero Caffè di Viola Alessio.