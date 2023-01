Milazzo – Un pizzico di Milazzo anche a Sanremo. David Gitto, giovane promessa milazzese, è pronto ad approdare a Casa Sanremo in qualità di pizzaiolo ufficiale. Farà parte infatti dello Staff di Enzo Piedimonte, noto pizzaiolo di Rodia, che ormai nella città ligure è di casa.

Piedimonte ormai da qualche anno delizia i palati sanremesi con le sue pizze preparate con ingredienti genuini e selezionati. Quest’anno con lui ci saranno anche David Gitto della pizzeria milazzese “Non solo Pizza” e Carmelo Pistritto di Favara, pizzaziolo conosciuto già in tutto lo stivale.

Insieme i tre faranno parte dello staff siciliano presente a Sanremo. Gitto sarà il pizzaiolo ufficiale mentre Pistritto e Piedimonte saranno i responsabili dell’area gusto. Insieme avranno la responsabilità di deliziare gli artisti e tutti gli operatori che ruotano attorno alla kermesse canora. Insomma se dal palco dell’Ariston fervono i preparativi per il festival più famoso d’Italia, anche attorno si lavora per redere unico questa edizione numero 73. “Sarò a Sanremo per far assaggiare ai cantanti e a tutto lo staff le mie pizze. -ha dichiarato il giovane Gitto- Il lavoro, l’impegno e la continuità ripagano sempre. Un ringraziamento particolare a Enzo Piedimonte e Carmelo Pistritto per avermi accolto nella loro squadra.”