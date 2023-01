Alcara Li Fusi – Ha avuto grande successo e richiamo di tante famiglie, con la presenza di tanti bimbi, il bellissimo evento di Natale in piazza Politi, ad Alcara Li Fusi. Tutti felici per riuscire a fare una foto con Babbo Natale, al termine della processione della “Luminaria” in onore di San Nicolò Politi.

L’ evento organizzato dall associazione turistica, “Alcara Tour”. Tanta magia ha visto fondersi in piazza Nicolò Politi, a fare da cornice un luminoso e colorato albero di Natale, che ha visto riunite tante famiglie affinché i loro bimbi potessero avere una foto ricordo con l’affettuoso e simpatico Babbo Natale, accogliendo sulle sue gambe, tanti piccoli pronti a sorridere con lui allo scatto della foto.

Anche il presidente dell’associazione ha espresso un ringraziamento particolare, per l’importortante messaggio che passa dalla figura di Babbo Natale: tutti i sogni si possano realizzare.

Che sia sempre un messaggio di speranza per le future generazioni, per continuare a credere e sperare sempre.