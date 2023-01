Barcellona – Una nuova vita per gli alberi di Natale naturali utilizzati per addobbare le abitazioni durante

le festività che stanno ormai volgendo al termine. L’idea è dell’Assessore all’Agricoltura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Coppolino.

Molto semplicemente, quanti dovranno disfarsi dell’albero addobbato in casa possono rivolgersi agli uffici di Palazzo Longano e consegnare il loro albero, ancora munito della zolla, in modo che lo stesso possa essere trapiantato in parchi, giardini e spazi verdi della città.

Un’iniziativa che punta a coniugare il rispetto delle antiche tradizioni natalizie con la tutela dell’ambiente, ridando una seconda vita agli alberi, collocandoli nel loro habitat e garantendo alla città spazi verdi più belli e curati.

“L’intento – spiega proprio l’Assessore Coppolino – è quello di coinvolgere quei cittadini che hanno utilizzato un abete naturale. Restituiremo all’ambiente gli abeti, mettendoli a dimora nelle nostre aree verdi. Renderemo così ecocompatibile anche la scelta di utilizzare un albero naturale e non artificiale. Al tempo stesso, ne beneficerà la città che potrà vedere abbelliti i propri spazi. L’auspicio è che i barcellonesi rispondano presente al nostro appello”.