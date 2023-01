Sicilia – Aumenta la nuvolosità in maniera direttamente proporzionale all’aumento delle infiltrazioni umide. Cieli che passano fino a molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Qualche debole piovasco potrebbe giungere sull’area tirrenica verso sera. Sarà comunque un fine settimana con condizioni di tempo ancora stabile.

Nella prossima settimana, il tempo cambierà con venti di Maestrale in agguato con netto calo termico. Per quanto riguarda la giornata di oggi, invece, le temperature rimarranno stazionarie e tutto sommato gradevoli, oltre le medie del periodo. I venti spireranno deboli dai quadranti nord orientali. Per quanto riguarda i mari, poco mossi il Tirreno e lo Ionio.