San Pier Niceto – La Scuola Primaria “Papa Albino Luciani” di San Pier Niceto con la relativa palestra, la Primaria “Luigi Pirandello” di San Pier Marina e la Secondaria “Salvatore Quasimodo” con la palestra sono state chiuse con una Ordinanza Sindacale a tutela della pubblica incolumità. Non riapriranno battenti il prossimo 9 gennaio al termine delle vacanze natalizie. Il motivo è che allo stato attuale non ci sono le condizioni per garantire una adeguata sicurezza sismica.

Cosa dice l’Ordinanza Sindacale

Nella lunga Ordinanza firmata dal Sindaco Domenico Nastasi si legge che nel 2019 la regione, tramite l’Assessorato dell’Istruzione, aveva approvato tre convenzioni per effettuare indagini diagnostiche e verifiche tecniche negli istituti scolastici. Verifiche che servivano per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici. Dopo l’aggiudicazione dei lavori all’operatore economico “FRA:E:MA s.r.l” e il disciplinare d’incarico “con nota prot. n° 7753 del 06/10/2020, l’Ing. Spinella Vito Giuseppe nella qualità di Amministratore e Direttore Tecnico della FRA.E.MA. s.r.l. ha trasmesso le indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di n. tre edifici scolastici, composte dai seguenti elaborati:1. Fascicoli dei calcoli; 2. Elaborati grafici; 3. Fascicoli indagini diagnostiche e prove di laboratorio;”.

Cosa è successo dopo? Secondo quanto scritto nell’ordinanza il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Pasquale Salvo, dopo un sopralluogo effettuato alla Scuola Secondaria “Salvatore Quasimodo” ha riscontrato diverse criticità. Nello stralcio della relazione dell’Arch. Salvo trascritta nell’Ordinanza si legge che la scuola “Salvatore Quasimodo”: “presenta gravi lesioni strutturali tali da non garantire, a parere dello scrivente, una efficace ed adeguata protezione sismica e statica dello stesso edificio e che, pertanto, risulta indispensabile procedere con urgenza con appropriati interventi di adeguamento strutturale allo stato attuale non sussistono le condizioni di sicurezza sismica e statica dell’intero plesso scolastico ospitante la scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo“.

A questo punto, si legge nell’ordinanza datata 5 gennaio, l’Arc. Salvo “da una ricerca, presso gli archivi dell’ U.T.C., atta a trovare soluzioni alternative per la collocazione delle attività scolastiche che si svolgono presso la scuola “Salvatore Quasimodo”, ha visionato le indagini enunciate in premessa alla presente e dalle quali si evince che i plessi scolastici, oggetto delle indagini diagnostiche succitate, non rispettano i requisiti minimi di sicurezza quali indicatori di rischio per la vita della struttura, di inagibilità e di non operatività, valori prossimi allo zero, che sono indici di casi di elevato rischio strutturale e che pertanto non garantiscono una efficace protezione sismica, risultando quindi indispensabile procedere urgentemente con appropriati interventi di adeguamento sismico.”

La posizione del Sindaco

Proprio per questo motivo il Sindaco Nastasi ha deciso prontamente di chiudere i tre edifici per “scongiurare il pericolo per l’incolumità pubblica nonché l’integrità fisica dei soggetti che ne usufruiscono”. La Scuola Primaria “Papa Albino Luciani”, la Scuola Primaria “Luigi Pirandello” e la Scuola Secondaria “Salvatore Quasimodo” rimarranno chiuse “fino a quando non saranno eseguiti tutti gli interventi necessari per l’adeguamento sismico.”

Intanto Il Primo Cittadino si è immediatamente mobilitato per ricollocare e spostare i giovani studenti in aree idonee. Per questo si è anche confrontato con la Dirigente Scolastica. “Ho preso questa decisione –ha dichiarato Nastasi a 98zero– secondo coscienza. Non potevo lasciare aperte le scuole sapendo che con un terremoto i nostri ragazzi correvano un pericolo. Voglio garantire a tutti i miei concittadini che mi attiverò celermente e farò di tutto affinché le scuole vengano adeguatamente sistemate. Sto già lavorando affinché questo problema si risolva nel più breve tempo possibile.”

La ricollocazione provvisoria degli studenti

Per quanto riguarda la risistemazione provvisoria delle classi di certo c’è che la Primaria di San Pier Marina rimarrà a Giammoro. Nulla di certo invece per quanto riguarda i due plessi di San Pier Niceto. Una ipotetica soluzione, ma non confermata, potrebbe vedere la Scuola Primaria “Papa Albino Luciani” spostarti in contrada Zifronte, dove attualmente c’è il Micro Nido Comunale. Il Nido verrebbe ospitato negli stessi locali della Scuola dell’Infanzia. Per la Scuola Secondaria invece sono in corso ancora interlocuzioni con gli organi scolastici. Sempre da prime e non ufficiali ipotesi, potrebbe verificarsi che gli studenti vengano ospitati momentaneamente a Gualtieri Sicaminò, per poi in futuro adeguare il centro diurno di San Pier Niceto e confluire in quei locali. Entro pochissimo giorni ci saranno notizie ufficiali.

In allegato l’Ordinanza Sindacale