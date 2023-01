E’ stata dichiarata la morte cerebrale del giovane di 22 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri notte a Tremestieri. Avviate contestualmente, al Policlinico Universitario, le procedure per dichiarare la morte.

Troppo gravi le ferite cerebrali riportate da Giuseppe Fede che era stato trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario di Messina.

Il ragazzo viaggiava in sella alla sua KTM Duke 390 bianca, quando, per cause al vaglio della Polizia Municipale, all’altezza della scuola “Gaetano Martino”, poco dopo le 23 di ieri, si è scontrato con una Fiat Panda bianca.