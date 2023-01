Galati Mamertino – Anche il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha inviato una nota al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme agli altri primi cittadini della rete “Recovery Sud“, con la quale vengono chieste azioni e misure per colmare il gap tra le diverse aree del paese.

I Sindaci del Mezzogiorno si sono rivolti al Presidente Mattarella in seguito al suo discorso di fine anno, dove si fa riferimento alla Costituzione e alle ingiustizie determinate dalle differenze tra i diversi territori del nostro paese.

“Egregio Presidente le chiediamo di suggerire alle forze politiche del nostro paese di prevedere, come primo punto della loro agenda politica, misure che possano ridurre queste distanze – dichiara nella sua nota il Sindaco Amadore -. Le differenze si basano su vari indicatori, come la mortalità infantile, la diversa aspettativa di vita dei bambini del sud rispetto a quelli del nord (minore di 3,7 anni per un bambino di Caltanissetta rispetto a un coetaneo di Firenze), il ricorso a cure mediche fuori regione, il tasso di disoccupazione, l’emigrazione intellettuale, la dotazione infrastrutturale, l’occupazione femminile, la qualità del sistema scolastico e universitario.

Le saremo grati se volesse ricevere la nostra rete di Sindaci “Recovery Sud”, che per la prima volta nella storia d’Italia sta riunendo gli amministratori del Mezzogiorno decisi a promuovere un’azione congiunta, per il superamento degli storici divari, affermando il valore della coesione nazionale e proponendo soluzioni, a partire da un confronto fondato su un’analisi più puntuale dei bisogni dei nostri territori“.