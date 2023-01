Nella suggestiva ed accogliente cornice del castello di Spadafora abbiamo condotto una piacevole intervista con il Maestro Pietro Aprile che da anni incanta con i suoi incantevoli presepi.

Il Maniero, dal giorno dell’Immacolata, ospita la mostra dei presepi intotolata “Betlemme 2022” organizzata dall’Associazione 19 Marzo. Grazie al Presidente Pietro Aprile e a tutti i soci si è realizzata una mostra dove l’arte presepiale tradizionale si fonde con creatività, originalità e attualità. Una varia esposizione, ben 70 presepi, realizzati da artisti sia Spadaforesi che provenienti da tutta la Sicilia e anche fuori regione. Un connubio perfetto tra arte e tradizione, piccoli e grandi presepi, “opere d’arte”, ognuno con una sua storia da raccontare.

Filo comune sono i tre personaggi essenziali, la Sacra Famiglia, create grazie alla fantasia di abili e pazienti appassionati maestri alla ricerca di forme e materiali sempre nuovi e diversi. Uno spazio è stato riservato ai più piccoli, per permettere che la tradizione continui nel tempo – una tradizione che assolutamente non deve morire -.

Il Castello ha aperto le porte alla bellezza, alla tradizione, e noi incuriositi da tanta bellezza e unicità, abbiamo avuto il piacere di corversare con il “Maestro Pietro Aprile”, ex finanziere in pensione, stimato e conosciuto nel Messinese e non per i suoi capolavori. Incantevoli presepi, che mostra con orgoglio e umiltà, – non mi reputo un Maetro ma un appassionato, ha detto durante l’intervista – .

E con il Maestro Aprile iniziamo il nostro viaggio in questi piccoli borghi in miniatura di diversa tipologia: dal popolare, al palestinese, al napoletano al moderno, realizzati da Artisti, Maestri, Maestri presepisti…