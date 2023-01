È scomparso oggi in Australia, all’età di 66 anni, al termine di una lunga malattia, il Maestro Achille Meli.

Le comunità di Capo d’Orlando e Naso, città di origine del professore Meli, oggi sono in lutto.

Due generazioni di studenti orlandini sono cresciute con le sue pacche sulle spalle: il professore Meli è stato un simbolo della scuola media “Ernesto Mancari” di Capo d’Orlando.

All’attività da docente, Meli ha affiancato la direzione della banda “Giuseppe Verdi” di Naso, ora diretta dal fratello Franco, anche lui docente.

Dopo il pensionamento il professore Meli ha raggiunto la moglie in Australia. Ogni estate, però, Meli faceva immancabilmente rientro a Naso, per vivere i festeggiamenti in onore del patrono San Cono Abate e suonare con la sua banda.

Alla moglie, ai tre figli ed all’intera famiglia Meli le condoglianze della redazione di 98zero.

Foto di Natale Arasi.