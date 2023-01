Caltanissetta – Hanno respinto ogni addebito i due quindicenni arrestati dai Carabinieri con l’accusa di avere sequestrato, minacciato e torturato un tredicenne dopo averlo attirato in un garage, a Caltanissetta. I due si trovano attualmente in un istituto penale minorile e sono stati interrogati dal Gip, assistiti dall’avvocato Walter Tesauro e dallo Studio Legale Nemola Termini.

Si sono detti innocenti. Uno di loro ha spiegato al giudice che al tredicenne dovevano vendere una sigaretta elettronica. Durante l’incontro l’amico ha avuto un alterco con il tredicenne e lui si è messo in mezzo, rimediando un ceffone. Ha quindi spintonato il tredicenne che, poi, si era presentato per chiarire il tutto accompagnato da altre due persone. Chiarimento fatto e stretta di mano. Al punto che – come riferito da uno dei due quindicenni – era stato inviato un messaggio al fine di invitare il ragazzino a spiegare alla madre del chiarimento.

Per entrambi i quindicenni, gli avvocati hanno chiesto revoca o sostituzione della misura cautelare con un misura più lieve. Il Gip si è riservato di decidere.