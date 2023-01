Mirto – Hanno preso il via il 31 Dicembre 2022 i lavori di taglio piante lungo le linee elettriche di proprietà di E- Distribuzione s.p.a., ricadenti nel territorio comunale di Mirto.

Gli interventi di taglio piante vengono eseguiti dall’azienda European Global service s.r.l., in seguito a un contratto di appalto aperto multiservizio stipulato con E-Distribuzione; in particolare verranno effettuati il taglio e la deramificazione di piante, per la realizzazione o il ripristino della cessa (fascia o varco) in prossimità delle linee elettriche aeree esterne di distribuzione dell’energia elettrica, a media e/o bassa tensione di E-Distribuzione s.p.a.

I lavori verranno realizzati fino al 30 Giugno 2023 e riguardano anche l’apertura e il ripristino di sentieri di accesso alle cabine, il decespugliamento e la pulizia delle pertinenze delle cabine secondarie di Enel Distribuzione. Tutti i proprietari dei fondi sottostanti le linee elettriche, presenti nel Comune di Mirto, vengono messi a conoscenza di questi interventi.