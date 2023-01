Il costo di quel pedaggio è eccessivo. L’Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena solleva il problema, rivolgendosi a Cas e Prefettura. Chi utilizza la rampa aperta nei giorni scorsi in direzione Palermo, alla luce dell’interruzione della Galleria Telegrafo, si ritrova a pagare il pedaggio come se usufruisse, di fatto, anche di quel tratto chiuso per i noti lavori a seguito dell’incendio del camion frigorifero avvenuto dentro al tunnel alla Vigilia di Natale.

In pratica, dopo avere attraversato una vera Odissea per arrivare a quella fatidica bretella di Villafranca Tirrena, ti ritrovi a pagare come se avessi percorso regolarmente il tratto autostradale. E che forse sarebbe il caso di rivedere le tariffe lo sostengono anche dal Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena. Il punto è che il Cas, prima di cambiare le tariffe, deve avere il nulla osta del Ministero e le tempistiche sono lunghe, decisamente più di quelle che, il prossimo 12 gennaio, dovrebbero concludersi con la conseguente riapertura della Galleria Telegrafo.

LA NOTA DEL VICESINDACO COSTA

Per tramite del vicesindaco Nino Costa, il Comune di Villafranca Tirrena ha scritto alla Prefettura e al Consorzio Autostrade Siciliane. Ringraziando le istituzioni preposte per l’apertura della bretella in direzione Palermo, che ha consentito di sgravare il traffico che si era accumulato in maniera inesorabile lungo la SS113 tra Villafranca Tirrena e Saponara Marittima, Costa fa notare che comunque è previsto il pagamento del pedaggio per intero, ovvero 1,20 euro. Ciò nonostante il tratto sia utilizzato solo da Villafranca Tirrena e non da Messina. L’Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena segnala inoltre che questa tariffa “risolve minimamente la problematica inerente al traffico sulla strada statale 113, interessando in maniera pesante la circolazione sul territorio del Comune di Villafranca Tirrena“.