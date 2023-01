Ha lasciato il centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. E’ completamente guarito il bimbo che, a 10 mesi, lo scorso 4 novembre, riportò ustioni di terzo grado sul 55% del corpo dopo il contatto con l’olio bollente di una friggitrice.

Il piccolo fu trasferito con l’elisoccorso e fu subito preso in cura dagli specialisti. Quindi il ricovero in Rianimazione Pediatrica del Garibaldi Nesima per complicanze polmonari. Una volta migliorato il quadro generale, il bambino è tornato al Cannizzaro e qui ha proseguito le cure. L’equipe guidata dal dottore Rosario Ranno ha utilizzato tecniche avanzate, impiantando la pelle donata da un genitore. Dopo interventi chirurgici multipli, il bimbo è completamente guarito.

I familiari hanno ringraziato tutti i sanitari che hanno aiutato il bambino: dai rianimatori pediatrici fino agli anestesisti del Cannizzaro e tutta l’equipe del Centro Grandi Ustioni. FOTO: ARCHIVIO