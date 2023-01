Barcellona – Antonio Catalfamo lascia la Lega e transita in Forza Italia. L’annuncio è avvenuto durante una partecipata conferenza stampa annunciata nella giornata di ieri e tenutasi stamattina nell’Antisala Consiliare di Palazzo Longano.

E’ stato il coordinatore cittadino del partito di Berlusconi, l’Assessore Gianluca Sidoti, a introdurre la conferenza stampa e fare gli onori di casa per poi cedere la parola allo stesso Antonio Catalfamo che ha brevemente spiegato i motivi della sua scelta non senza riservare una stoccata al partito dal quale ha deciso di separarsi: “I motivi che mi hanno spinto a questo passaggio sono legati a un momento che, come gruppo, abbiamo affrontato all’indomani delle elezioni, non legato all’esito non positivo delle regionali. Il problema fondamentale è invece stato che, ancor da prima delle elezioni, si è creata nella Lega una situazione particolarmente surreale, in quanto si sono interrotte le interlocuzioni con la dirigenza regionale e nazionale. Prova ne sia che non c’è più stato nessun momento di confronto con il partito a livello regionale e nazionale per discutere sulla programmazione futura e su come proseguire il lavoro all’interno della Lega”.

“A me piace lavorare per il territorio – prosegue Catalfamo – e quindi ho ritenuto ripristinare per il mio gruppo delle condizioni di agibilità politica. Dopo avere dato il tempo necessario al mio partito di provenienza per provare a ripristinare il rapporto di collaborazione, ho deciso di guardarmi attorno. Ringrazio Tommaso Calderone. Abbiamo avuto modo di vederci, sentirci e fare delle riflessioni condivise, parlando di lavoro e cose da fare, decidendo di percorrere insieme la strada da qui al futuro. Io metterò a disposizione le mie competenze, la mia esperienza e l’entusiasmo che mi ha contraddistinto in questi ultimi anni. Sono molto contento perché entro a far parte di un gruppo di persone che si stanno distinguendo per il lavoro che stanno producendo a tutti i livelli. Del resto, ne è un esempio l’inizio del lavoro alla Camera di Tommaso all’insegna dell’eccellenza”.

Dal canto suo, l’Onorevole Tommaso Calderone ha dato il suo benvenuto a Catalfamo: “Ci siamo sentiti spesso in questi mesi perché il nostro gruppo ha una caratteristica: quella di cercare di interloquire quanto più possibile con le persone di ottimo profilo. Al di là del rapporto personale che mi lega alla famiglia Catalfamo, ho avuto modo di apprezzare Antonio nei cinque anni di legislatura all’ARS: i suoi interventi, la sua produzione legislativa, la sua eleganza, la sua sobrietà, i suoi buoni comportamenti. Mai fuori dalle righe. Questo per il nostro gruppo è un fatto distintivo fondamentale. Il 25 settembre è stata una data importante, è stato un momento che ha fatto capire al nostro gruppo quale deve essere la nostra stella polare nei prossimi cinque anni: abbiamo capito che è necessario investire, in maniera veramente selettiva, su persone che hanno le caratteristiche dell’onorevole Antonio Catalfamo. Non è un matrimonio politico casuale, è una scelta reciproca che, secondo me, produrrà tanti risultati e servirà soprattutto al territorio”.