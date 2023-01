Con una sobria ma elegante cerimonia di inaugurazione, la Scuola Guida Arcobaleno ha aperto i battenti dei suoi nuovi locali di Via San Vito, al civico 28, angolo Via Kennedy, proprio di fronte alla Scuola Media D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto. L’attività sarà pienamente operativa dal prossimo lunedì 9 gennaio.

A tagliare il nastro un’emozionatissima signora Giuseppa Gambadauro, madre dei fratelli Giunta che gestiscono con passione e dedizione, nonché con grande professionalità, l’attività commerciale ereditata da papà Mario. E, proprio con un pensiero al loro laborioso papà, Carmelo, Felice e Antonio Tommaso hanno affiancato la loro mamma, alla presenza di numerosi amici e clienti, in questo grande passo, tappa importantissima di questi cinquanta lunghi anni di storia della Scuola Guida Arcobaleno.

I locali hanno ricevuto la benedizione impartita dal Sacerdote Vincenzo Puccio. Locali accoglienti, modernissimi, dotati di tutte le nuove tecnologie, per offrire all’utenza un servizio sempre puntuale e preciso. Già dal front office, l’impressione è quella di trovarsi proprio nel posto giusto. A fare il resto la grande cortesia e la preparazione dei fratelli Giunta.

La Scuola Guida Arcobaleno, raggiungibile sui social e al numero di telefono 090 979 7261, offre all’utenza i seguenti servizi:

-) Conseguimento Patenti AM, A1, A2, A, B1, B

-) Rinnovo patenti in sede AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, BE, CE, DE, KB, Patente Nautica, Porto d’armi

-) Duplicato Patente in caso di smarrimento, deterioramento, furto

-) Duplicato rinnovo C.Q.C.,

-) Conversione patente estera e militare

-) Corso recupero punti in sede

-) Permesso internazionale di Guida

Questo è un articolo pubbliredazionale. Il servizio è offerto da Davision s.r.l.: per informazioni chiamare 0941921006.