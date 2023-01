Si è conclusa alle 13.45 l’assemblea dei soci di Autostrade Siciliane, presieduta per l’occasione dall’ing. Leonardo Santoro su delega del Presidente della Regione Siciliana.

Nel corso del’’incontro, mirato al rinnovo dell’organo d’amministrazione del Consorzio, l’ing. Santoro ha comunicato che il Presidente della Regione Siciliana, On.le Renato Schifani ha provveduto a designare l’avv. Filippo Nasca, quale nuovo Presidente del Consiglio Direttivo, e la dott.ssa Patrizia Valenti, per la carica di Componente del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, preso atto e votato all’unanimità le investiture del Presidente Schifani, dopo una breve consultazione ha provveduto anche alla designazione e alla votazione dell’ing. Massimo Brocato quale terzo componente del Consiglio Direttivo, la cui designazione è riservata appunto alla minoranza assembleare.

Dichiarato eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane e dato mandato agli uffici per i successivi adempimenti amministrativi, l’ing. Leonardo Santoro ha tenuto a sottolineare l’importanza della scelta operata dai soci dell’assemblea che ha così oggi provveduto ad un’immediata ricostituzione dell’organo di governo attraverso profili tecnici e scongiurato temporanee conduzioni commissariali, che avrebbero potuto rallentare le cruciali attività in essere.