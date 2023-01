Torregrotta – Arriva anche a Torregrotta la Democrazia partecipata. La Giunta comunale torrese ha infatti approvato la proposta di democrazia partecipata giunta all’ente entro il termine stabilito, ovvero il 19 dicembre scorso.

Si tratta di una proposta presentata dal sign. Cannistrà Andrea per l’area tematica “Lavori pubblici, mobilità e viabilità”. Il sign. Cannistrà ha proposto la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione della Piazza Unità D’Italia. Ha redatto un progettino che ha integrato alla proposta.

Secondo quanto stabilito dalla legge, la proposta di democrazia partecipata torrese per il 2023 potrà beneficiare dell’importo di € 8.786,00, pari al 2% del trasferimento di parte corrente della Regione per l’anno 2023. Adesso il Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente dovrà provvedere alla realizzazione del progetto di democrazia partecipata.

Un’idea, quella del Signor Andrea Cannistrà, nata quasi per caso, proprio mentre tornava a casa da lavoro. “Nelle ore serali, tornando da lavoro, -ha dichiarato– mi capita spesso di fare una corsetta e passando dalla piazza non ho potuto fare a meno di notare come l’illuminazione in alcuni punti risulti del tutto assente con diversi punti luce in pessime condizioni. Ciò mi ha fatto pensare perché non presentare un progetto di riqualificazione dell’impianto? (Peraltro parecchio datato). L’idea è quella di sostituire tutti i punti luce, che presentano delle vecchie lampade ad incandescenza, con dei moderni lampioni a led e bonificare diversi sostegni particolarmente danneggiati. Ciò consentirebbe, oltre che ad illuminare meglio la piazza, di abbattere i consumi di energia elettrica, con i derivanti benefici in termini economici dovuti alla minore richiesta di energia delle lampade led.“