Messina – Sono gravi le condizioni del 22enne rimasto coinvolto in un incidente, a Tremestieri. Era in sella alla sua moto ieri, dopo le 23, quando ha centrato in pieno la fiancata sinistra di una Fiat Panda.

È stato sbalzato dalla motocicletta finendo sull’asfalto. È stato trasferito al Policlinico in codice rosso. Completamente distrutta la motocicletta che ha impattato contro la fiancata della piccola utilitaria.

Poco prima, alla rotonda tra viale Europa e via Catania, un suv Renault, si è ribaltato più volte, attraversando l’aiuola posta al centro per poi fermarsi tra i pali divelti. Un passeggero è rimasto intrappolato in auto per qualche minuto. Sembra che abbia riportando contusioni leggere. Sul posto in entrambi i casi il personale del 118 e polizia municipale per i rilievi.