Sinagra – Una vera e propria “cena letteraria” ha salutato la presentazione del calendario della Pro Loco di Sinagra, dedicato al cibo e alla cucina tradizionale: dopo la conferenza, infatti, tutti al piano nobile di Palazzo Salleo per la degustazione guidata di numerosi piatti dolci e salati contenuti, in ricetta e foto, nello stesso calendario almanacco.

A ideare l’iniziativa, come sempre, Enza Mola, attivissima presidente della proloco di Sinagra in collaborazione con tanti soci e volontari.

Gli interventi del calendario sono articolati in un testo di presentazione e un corollario di ricette e foto dei piatti e pietanze della tradizione sinagrese, raccolte e codificate in anni di lavoro dai soci e volontari della Proloco.

Ed ecco le firme di questa edizione, coordinata da Marcello Proietto di Silvestro, presidente di Ristoworld Italy. Si tratta di Domenico Orifici, giornalista della Gazzetta del Sud di Messina, poeta e scrittore; Paolo Baronello, presidente Aic (Associazione Italiana Celiachia) Sicilia e molto attivo sul fronte della divulgazione scientifica; Cavaliere della Repubblica Lillo Defraia, maestro pasticciere e detentore di diversi Guinness World Records; Agata Consoli, pluripremiata campionessa nazionale di cake design; Antonino Musca, già dirigente scolastico e innamorato del patrimonio enogastronomico del territorio; Andrea Lopopolo, innovativo chef della frutta, formatore e delegato regione Abruzzo per Ristoworld Italy, famoso in Italia per la realizzazione di straordinari buffet della frutta; Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell’Accademia Gastronomia e Gastrosofia Storica, scrittrice e formatrice; Tommaso Molara, campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica, pastry consultant e formatore; Flavia Stroscio, campionessa cake designer e medaglia d’oro al Cake International NEC, Birmingham (UK); Carmen Gambino, pastry chef, formatrice e particolarmente impegnata nel recupero delle ricette antiche e tradizioni della cucina mediterranea; Mariano Carbonetti, tecnico della tradizioni antropologiche del mediterraneo, chef delegato Ristoworld Italy Palermo. Impaginazione e supervisione grafica di Antonella Campisi. Hanno collaborato anche Emanuela Mola e Carmelo Bongiorno.

Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco Guglielmo La Cava e di Enza Mola, gli interventi di Domenico Orifici, Nino Musca e Tommaso Molara che hanno illustrato alcuni passaggi dei rispettivi interventi. Soddisfazione è stata espressa da Marcello Proietto di Silvestro ed Enza Mola che hanno annunciato per il 2023 la pubblicazione al cura della Proloco di un volume di cucina territoriale che rappresenta una sorta di breviario di vita della comunità locale. Al termine della serata, al campione del mondo di pasticceria Tommaso Molara è stato conferito il blasone di Ambasciatore della Cucina Italiana nel mondo, massima onorificenza dell’associazione Ristoworld Italy. Il calendario, distribuito gratuitamente, sarà inviato alle massime autorità regionali e nazionali (tra gli altri a papa Francesco, al presidente della Repubblica e del Consiglio, al presidente della regione, alle istituzioni europee), con una attenzione particolare, come sempre, alla comunità degli emigrati sinagresi nel mondo.