Venetico – Gennaio caldo a Venetico, dove il clima politico è davvero rovente dopo l’ultimo Consiglio Comunale che ha visto la bocciatura degli strumenti finanziari. Vi avevamo parlato nel dettaglio di ciò che era successo negli ultimi giorni di dicembre.

Dopo la nota del Sindaco Francesco Rizzo, che ha esposto le conseguenze della mancata approvazione del Bilancio, arriva la risposta del gruppo Consiliare Uniti per Cambiare. A cominciare dalla mancata premialità. “Questo non può essere addebitato ai consiglieri del gruppo Uniti per cambiare, -dichiara il gruppo che fa fede a Nino La Guidara- in quanto già negli anni scorsi, nonostante la continuità amministrativa del sindaco Rizzo la premialità non è stata attribuita.” Il gruppo continua sostenendo che “Gli atti del bilancio non sono stati portati a conoscenza dei consiglieri 20 giorni prima della convocazione del Consiglio come previsto dalle norme vigenti, limitando contestualmente la possibilità di poter redigere e proporre eventuali emendamenti. Il Consiglio è stato convocato per il 28.12.2022, con pochissimi giorni di anticipo ed a soli 3 giorni dell’ultima data utile per l’approvazione del bilancio.”

Il Gruppo Uniti per Cambiare, per quanto riguarda l’argomento servizi “che a dire del sindaco non potranno essere attivati è tutto falso -sostengono- e fonte di terrorismo mediatico nei confronti dei cittadini”. Secondo loro infatti “la mensa scolastica potrà essere attivata, se vi è la volontà, provvedendo a conferire il relativo appalto per un tempo limitato rinnovabile mensilmente e attingendo ai dodicesimi come consentito dalla legge nel caso di bilancio non operativo. La realizzazione dei loculi rientra fra le spese a partita di giro, pertanto la bocciatura del bilancio non inficia la possibilità di procedere. La potatura degli alberi, qualora ricorra la necessità e l’urgenza al fine di prevenire danni, può procedere e far effettuare l’intervento. Per quanto invece concerne il pagamento delle retribuzioni agli ex LSU, stabilizzati, non si capisce come mai la Regione, a detta del sindaco, non ha inviato i fondi se il Comune ha correttamente rendicontato i quadrimestri precedenti. Inoltre rientrando le spese per stipendi ed emolumenti fra le spese obbligatorie la mancata approvazione del bilancio non inficia assolutamente la possibilità dei pagamenti tutti i dipendenti devono essere pagati regolarmente.”

Il gruppo continua sostenendo di aver sottoposto una proposta in Consiglio inerente all’utilizzo di una parte delle somme inserite in una variazione di bilancio, “con la finalità di effettuare un intervento di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, proposta prontamente rigettata dal gruppo che appoggia il sindaco. Il gruppo Uniti per cambiare, ha presentato parecchie interrogazioni scritte, ritenute propedeutiche a proposte che non hanno mai ricevuto risposta scritta come da statuto. Quanto alla Corte dei Conti, potrebbe avere ben altro materiale da esaminare, vedi 788.000,00 euro al 2019 di debito nei confronti dell’ACAVN e la questione campo sportivo.”

Si chiedono infine come mai il Sindaco “a distanza di sei mesi dalle elezioni non ha ancora provveduto alla nomina del vice sindaco come la norma gli impone”.