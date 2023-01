Monforte San Giorgio – Monforte San Giorgio e Gualtieri Sicaminò verso la transazione digitale. Sono questi due i comuni dell’area tirrenica che sono stati ammessi al progetto FAST Piccoli comuni “Verso la transizione digitale locale”, che partirà proprio in questo mese di gennaio.

In poche parole questi due comuni della fascia tirrenica, insieme ad altri della provincia di Messina, hanno ottenuto un contributo per l’innovazione digitale. In poche parole le amministrazioni verranno aiutate a digitalizzarsi. Un esempio tra tutti può essere sfruttare tutte le potenzialità dello smart working, ma anche il miglioramento dei servizi verso il cittadino.

Verso la fine del mese di gennaio è previsto un primo incontro online durante il quale verranno presentate le finalità del progetto e gli interventi da realizzare nei territori. Si tratta di una serie di interventi mirati e studiati per aiutare le pubbliche amministrazioni a migliorare il loro piano d’azione verso i cittadini. Un team di esperti affiancherà i due enti in questo processo che porterà come frutto la semplificazione amministrativa.

In tutta Italia sono 285 i comuni che verranno supportati. L’attività prevede la realizzazione di microprogetti di trasformazione digitale, con metodologie di co-design delle idee progettuali e attuazione dei microprogetti attraverso accompagnamento on the job e sviluppo di competenze e coaching. Atticità che saranno realizzate nel periodo che va da gennaio a settembre 2023.

In particolare verranno predisposti dei piani di transizione al digitale e verranno realizzati servizi web ai cittadini coerenti con le linee guida dei siti web della PA Agid e/o loro adeguamento. Un altro aspetto riguarda invece la dematerializzazione della documentazione e l’adesione a piattaforme abilitanti (SPID, PagoPA, CIE, App IO, ANPR…).