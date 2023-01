Messina – Dopo le dimissioni di Gaetano Auteri, il Messina si affida nuovamente a mister Ezio Raciti e spera in un nuovo miracolo salvezza.

Già lo scorso anno, il tecnico catanese ha guidato i giallorossi, infatti, alla permanenza in Serie C a seguito di una splendida cavalcata. Raciti si avvarrà della collaborazione tecnica di Daniele Cinelli e ha già diretto il suo primo allenamento, questa mattina, allo Stadio Giovanni Celeste.

Venerdì mattina, quindi, sarà lui a sedere in conferenza stampa per presentare il match tra il Messina e la Virtus Francavilla. Con l’arrivo di Raciti, la società spera di poter finalmente dare quella tanto invocata sterzata e trovare quantomeno un barlume di luce in fondo al tunnel.