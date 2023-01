Sindacati contrari all’ampliamento della convenzione tra Asp di Messina e Fondazione “Giglio” di Cefalù, già in vigore all’ospedale Mistretta, ad altre branche specialistiche presso lo stesso “Santissimo Salvatore” ed all’ospedale di Sant’Agata Militello.

“Continuiamo ad assistere a tentativi di depotenziamento tramite accordi con Fondazioni a prevalenza privata che mortificano il capitale dei professionisti, il loro impegno nel fornire le prestazioni e nel sostenere i valori assunti come fondanti, ostacolando lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti e dei risultati”, hanno sottolineato i dirigenti provinciali Antonio Trino, Domenico La Rocca, Ivan Alonge, Biagio Proto e Livio Andronico rappresentanti provinciali delle sigle sindacali di Cgil Funzione Pubblica, Fials, Nursind, Nursing Up e Uil Funzione Pubblica.

L’ipotesi al centro del tavolo tecnico già convocato dall’Asp per l’11 gennaio, lo ricordiamo, prevede l’estensione della convenzione per le prestazioni di Chirurgia Generale, Ortopedia, Ginecologia ed Urologia che gli specialisti del “Giglio” potranno erogare in entrambi i presidi ospedalieri dei Nebrodi.

I sindacati denunciano però la “continua violazione del decreto Balduzzi per le zone disagiate” ed il tentativo “di trasformare due presidi ospedalieri in case di cura private che, senza offrire la necessaria assistenza in emergenza urgenza, opererà dal lunedì al venerdì”.

Nelle loro osservazioni i sindacati chiedono lumi su modalità di reclutamento dei pazienti, gestione dell’emergenza urgenza in pronto soccorso, criteri per visite ambulatoriali specialistiche ed attività libero professionale intramuraria, esprimendo dubbi su accordi di dettaglio, le clausole ed il sistema organizzativo ed economico.

L’Asp è stata quindi invitata a “non procedere alla definizione di qualsiasi tipo di accordo senza l’avvio del tavolo di confronto previsto dal contratto collettivo”.