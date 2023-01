A Palazzo Longano firmato il verbale che affida d’urgenza il nuovo capitolato d’appalto per il servizio di raccolta rifiuti nella città di Barcellona Pozzo di Gotto alla ditta Dusty che già gestisce il servizio con porta a porta e isole ecologiche.

L’accordo è stato sottoscritto stamattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente, Paolo Pino. Per il Comune di Barcellona c’era il dirigente dell’ufficio tecnico, Nunzio Santoro, per la ditta Dusty presente Giovanni D’Angelo. Adesso la società avrà sei mesi per mettere a regime quanto previsto dal nuovo affidamento. Entro fine mese, si punta già ad eliminare le isole ecologiche dal territorio comunale, gestendo interamente la raccolta con il porta a porta.

VIA LE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

La novità più rilevante del nuovo capitolato d’appalto è, appunto, l’eliminazione delle isole ecologiche mobili. E, con esse, si spera anche di eliminare gli anticipatici cumuli di rifiuti che si formano nelle zone in cui le stesse vengono collocate abitualmente. Rifiuti abbandonati da cittadini che sul posto non trovano l’isola ecologica o semplicemente da indisciplinati, riottosi alla raccolta differenziata, che ancora abbandonano i loro rifiuti indiscriminatamente senza curarsi di nulla. L’eliminazione dovrebbe avvenire gradualmente, ma non è escluso – al momento – che possa essere effettuata tutta in un sol colpo.

LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Il nuovo contratto sarà attivo dal prossimo 11 gennaio. In concomitanza sarà avviata una campagna informativa nelle zone in cui attualmente la raccolta avviene tramite isole ecologiche mobili. Più avanti saranno introdotti i mastelli con il codice a barre che consentiranno di verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

IL CALENDARIO DELLA DIFFERENZIATA

Sempre entro questo mese sarà ridefinito il calendario della raccolta differenziata. Nel nuovo contratto è previsto che vetro e alluminio vengano conferiti separatamente. L’alluminio potrebbe essere conferito insieme alla plastica che sarà possibile conferire due giorni la settimana. Un solo giorno la settimana per la carta.