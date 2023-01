Messina – Sarà il concerto di Alberto Urso a chiudere gli eventi del cartellone natalizio promosso dal comune di Messina.

Stamattina, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, il primo cittadino Federico Basile ha proposto al cantante messinese di diventare “uno degli ambasciatori della nostra città e della musica nel panorama internazionale”.

Urso ha aggiunto “attualmente vivo a Toronto per la realizzazione di un nuovo progetto con The Tenors, e a breve partirà il tour. Sono sempre felice di potere cantare nella città dove sono nato, cresciuto e condiviso ricordi meravigliosi e certamente non dimentico di essere un messinese”. Presente alla conferenza stampa anche l’assessore Liana Cannata