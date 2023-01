Nell’ambito del progetto “C’era una volta Sant’Angelo” è stata organizzata, qualche giorno fa, la rassegna degli antichi mestieri per le vie del centro montano.

La manifestazione, curata dalla Pro Loco “Città dei Normanni” ha suscito l’apprezzamento e l’interesse dei numerosi residenti e turisti che non hanno perso l’occasione per ammirare la riproposizione di antichi mestieri per le vie del centro e negli scorci più suggestivi di Sant’Angelo di Brolo.

Così è stato possibile ritrovare mestieri ormai del tutto scomparsi come “u scarparu”, “u furgiaru”, a “mastra sarta”, “u stagnataru” e tanti altri antichi mestieri.

Una serata suggestiva e rivolta al passato ed alla tradizione di Sant’Angelo di Brolo.

Alla manifestazione hanno fattivamente collaborato anche le associazioni “Falchi d’Italia”, Acai, SiciliAntica, Camuria, Complesso Bandistico Bellini, Mosè 90, Consulta giovanile, Avis e Misericordia.

Nei locali del “Museo degli angeli” è stato possibile anche ammirare il presepe artistico in movimento realizzato da Basilio Tomeo.