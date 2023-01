Cateno De Luca torna in pista. “Vi svelo la mia decisione”. E’ la scritta sulla grafica che annuncia l’appuntamento cui ha chiamato a raccolta i taorminesi nel giorno dell’Epifania alle ore 19.

Il leader di “Sicilia Vera-Sud chiama Nord” Cateno De Luca farà il punto della situazione in merito alla sfida lanciata nei mesi scorsi “Una marcia in più per Taormina”. L’appuntamento è in piazza Duomo.

“Nei mesi scorsi – afferma De Luca – ho presentato il progetto politico i Taorminesi per De Luca ed il mio stato di salute non mi ha consentito di prendere una decisione definitiva entro il termine prestabilito dell’8 dicembre. In queste ultime settimane, ho ricevuto diverse sollecitazioni e vari appelli che mi spingono a tornare in piazza e condividere con la città le mie riflessioni conclusive. Da più parti colgo l’interesse ad approfondire questa opportunità per la città di Taormina.

So che la notizia di un mio eventuale coinvolgimento quale candidato a Sindaco di Taormina ha suscitato una certa fibrillazione politica e tante speranze della gente. Di tutto questo e molto altro parleremo giorno 6 gennaio alle ore 19:00 in piazza Duomo dopo la mia partecipazione alla Santa Messa dell’Epifania. Non ho mai nascosto che sarei onorato di fare il Sindaco dei Taorminesi: Vorrei ma …”