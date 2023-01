“In Missione continuiamo a pregare per Biagio che continua a lottare contro il male… lo confortiamo nel dolore e comunichiamo che le notizie che circolano sul web sono false… il maligno utilizza gli ingenui. Continuiamo a pregare!!!”.

Così ieri sera la Missione di Speranza e Carità su Facebook si è espressa dopo le Fake News che giravano in rete circa il decesso di Fratel Biagio Conte. Assolutamente destituite di fondamento. Fratel Biagio Conte, una vita dedicata agli ultimi a partire dal 1990, è ancora vivo e sta lottando ancora contro il male dal quale è afflitto.

Si continua a pregare e sperare in vero e autentico miracolo. Si prega senza sosta, giorno e notte, per il frate laico fondatore della Missione Speranza e Carità che, solo a Palermo, accoglie seicento persone indigenti. Le condizioni di Fratel Biagio sono peggiorate drasticamente nei giorni scorsi, aggiungendosi agli effetti nefasti della chemioterapia. Lo stesso missionario laico non ha mai nascosto la sua malattia.