Tra i vari obiettivi dell’amministrazione Bonsignore, per l’anno 2023, vi è quello legato alla sicurezza del territorio, con la realizzazione di un impianto di video sorveglianza.

Su input del primo cittadino Gianluca Bonsignore, è stato presentato alla Prefettura, un progetto redatto dagli uffici comunali, che hanno partecipato ad apposito bando, per un costo complessivo di 128.280,00 euro.

Il progetto del sistema di video sorveglianza, tiene conto dell’estensione dell’area comunale che ha una grandezza di circa di 50,00 Kmq. “Il territorio comunale – si legge nella relazione di fattibilità – risente di carenze strutturali e criticità sociali, legate ad una non adeguata gestione e distribuzione dei servizi, che nel tempo hanno generato la creazione di zone degradate, in cui si segnalano atti di vandalismo, disagio sociale, accompagnati da situazioni di difficoltà economica e scarsa diffusione culturale”.

“Tale realizzazione – ha detto il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore- servirà da deterrente per gli atti di vandalismo nel nostro territorio, soprattutto, preserverà i beni pubblici e permetterà di interrompere il triste fenomeno dei rifiuti abbandonati, a volte pericolosi. Quindi, l’installazione dell’impianto di video sorveglianza, servirà come supporto alle forze di polizia, nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, a tutela della sicurezza urbana e del patrimonio storico, artistico e architettonico della città”.

In passato,anche la precedente amministrazione guidata da Mauro Aquino, sul finire della legislatura, aveva presentato un progetto similare. Il progetto, però. fu escluso, poiché, sembrerebbe, sia stato presentato oltre la data di scadenza.

Il progetto, prevede l’istallazione di 33 telecamere collegate fra di loro attraverso un sistema Wireless e le aree interessate, ritenute punti sensibili sono: Casello autostradale (lato Uscita), Casello autostradale (lato Entrata), via Papa Giovanni XXIII (incrocio con via Playa), via Papa Giovanni XXIII (incrocio con via Di Vittorio), SS/113 (Torrente Santa Venera), Patti Marina (Piazzale Alioto) Via Agliastri (incrocio con via Mustazzo), via Andrea Doria (incrocio con via dei Pini), Via Kennedy (incrocio con Bivio per Montagnareale), incrocio Bivio Acquasanta, Ponte Provvidenza, incrocio via Garibaldi con via Fiume, via Fiume Alta, via Sant’Antonio Abate (ingresso da via Fiume), Via Fornace (incrocio con C/da Santo Paolo), incrocio via Randazzo con via San Giovanni, via Croce Segreto incrocio con via S. Pertini, via Case Nuove Russo, Torrente timeto (bivio per Moreri), Bivio Mongiove, Piazza Quasimodo, Bivio Locanda, Torrente Montagnarerale con via Zuccarello, Piazzetta dei Marinoti, Piazza Gramsci, via Molino Croce –Tribunale, via Mazzini-ospedale, piazza Mario Sciacca, piazza Marconi, incrocio via XX Settembre con via Cesare Battisti, incrocio via Francesco Crispi con via Sant’ Antonino, via Aldo Moro e Contrada Mulinello.