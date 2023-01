Sicilia – Non ci sono sostanziali cambiamenti meteorologici, non ancora perlomeno. Il meteo prosegue in linea con i giorni precedenti, confermando anche il graduale indebolimento dell’alta pressione che determina la formazione di nuvole che si alterneranno, anche nella giornata di oggi, alle schiarite.

Le temperature rimangono stazionarie e miti rispetto alla media del periodo. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord occidentali, in rotazione ai quadranti nord orientali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso il Tirreno, da poco mosso a mosso lo Ionio.