La notizia tristissima arriva in una mattina, fredda, di inizio anno. Fratel Biagio Conte non è più tra noi.

Le condizioni del missionario laico, 59 anni, si erano aggravate tra la fine del 2022 e l’inizio dell’anno in corso, al punto che i vertici della Chiesa Palermitana gli avevano fatto visita nel suo “letto di dolore”, attraverso la presenza dell’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice e del Cardinale Paolo Romeo.

Da tempo Fratel Biagio lottava contro un tumore al colon che adesso non gli ha lasciato scampo. La sua morte getta un velo di dolore sulla Missione di Speranza e Carità e su quanti hanno ricevuto un aiuto concreto, un gesto, un sorriso. O semplicemente lo hanno conosciuto.

La forza di volontà e la sua incrollabile fede non lo hanno mai abbandonato. Come quando, domenica 8 gennaio, in occasione della Solennità del Battesimo del Signore, ha voluto a ogni costo partecipare alla Santa Messa. E lo ha fatto, su una lettiga posta in un angolo dell’altare della Chiesa della Missione di Speranza e Carità.

Lui che ha rinunciato a tutto per aiutare la povera gente a partire dal lontano 1990, quando decise di dedicare la sua vita agli ultimi. La Missione di Speranza e Carità ha dieci sedi in tutta la Sicilia, quattro soltanto a Palermo che danno accoglienza a 600 indigenti.