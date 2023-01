San Filippo del Mela – “La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte” recita una vecchissima filastrocca della quale esistono molteplici versioni. Eppure a San Filippo del Mela la nonnina dai capelli argentati, in sella alla sua inconfondibile scopa, è arrivata questo pomeriggio.

L’appuntamento alle 16,30 in piazza Fulci a San Filippo del Mela. L’evento è stato organizzato dal Comune di San Filippo del Mela e dall’Università Popolare Comprensoriale Filippese. I piccoli filippesi hanno potuto trascorrere delle ore in allegria in attesa dell’ospite d’onore che è stata appunto la Befana. A farle compagnia il suo amico Babbo Natale. Per completare l’animazione i personaggi Disney. Dai classicissimi Topolino e Minnie, alla principessa Belle e Peter Pan.

La preparazione all’evento, svoltosi ieri pomeriggio, è iniziata già in mattinata. Nella sede dell?UPCF infatti i più piccini si sono prodigati a realizzare le calze della befana. Un modo questo per essere pronti ad accoglierla pomeriggio.