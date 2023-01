Rometta – Premiare a promuovere l’associazionismo. È questo l’intento dell’Amministrazione Comunale romettese guidata dal Sindaco Nicola Merlino. L’iniziativa prevede che in quella che diventerà la “Piazza delle Associazioni” venga piantato un alberello per ogni associazione presente nel territorio.

“Una delle caratteristiche più qualificanti della nostra comunità -ha affermato il Sindaco Merlino- è indubbiamente la esistenza di un numero rilevante di associazioni che svolgono attività veramente meritorie per la crescita sociale e culturale della nostra collettività.” Proprio per questo motivo il Primo Cittadino ha deciso, sulla scia delle iniziative in corso di realizzazione e volte alla riqualificazione di villa San Giuseppe, ha pensato di realizzare “la piazza delle associazioni”. Per ogni realtà associativa romettese verrà piantato un alberello “con il nome di ogni associazione presente nel nostro comune.”

La cerimonia di piantumazione degli alberelli si terrà sabato 7 gennaio 2023, alle ore 10,30 nella Villa sa Giuseppe. Saranno presenti tutti i rappresentanti di ogni associazione di Rometta. Ognuno di loro pianterà l’alberello che porterà il nome dell’associazione.

“Inoltre, tengo a comunicarvi -precisa il Sindac- che completato l’articolato progetto di riqualificazione, la villa prenderà il nome, così come stabilito dai nostri ragazzi con regolare votazione ed autorizzato dalla prefettura, di Costanza d’Altavilla, madre di Federico secondo di Svevia.”