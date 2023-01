Dalle 16.30 di oggi è possibile accedere alla A20 in direzione Palermo da Villafranca.

Con apposite modifiche effettuate in questi giorni è adesso possibile prendere in ingresso la bretella che normalmente consente di uscire dalla A20 all’altezza di Ponte Gallo. L’Anas ha pubblicato l’ordinanza con cui i mezzi leggeri diretti a Palermo, compresi quelli che scendono da Gesso dovranno arrivare sulla statale e poi rientrare in autostrada da quella che prima era la rampa di uscita a Villafranca.

Il via libera era arrivato ieri pomeriggio durante il Comitato Operativo per la Viabilità, presieduto dal Prefetto, alla presenza dei rappresentanti della Città Metropolitana, dei Comuni di Messina, Rometta, Villafranca Tirrena e Saponara, della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Metropolitana, della Polizia Municipale di Messina, della Centrale operativa del 118, del Consorzio Autostrade Siciliane, dell’ANAS e di RFI.