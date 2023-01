Messina – Un caravan abbandonato e diverse imbarcazioni lasciate al più assoluto degrado facevano bella mostra di sé in un’area di Mortelle.

Ma quanto sepolto sotto la sabbia era ancora più inquietante. La Struttura territoriale dell’Ambiente di Messina ha interdetto all’accesso e alla fruizione pubblica una porzione di litorale messinese per la presenza di agenti inquinanti e contaminanti. Un’area che si estende su 2782 metri quadrati a Mortelle. Qui, una porzione di spiaggia molto estesa di proprietà del demanio, che si trova proprio a ridosso di un lido che non è stato in alcun modo interessato dal provvedimento, la struttura regionale ha scoperto diversi rifiuti speciali.

Dai pneumatici alle lattine per non parlare dell’enorme quantitativo di materiale plastico che al pari degli altri rifiuti era stato semi sepolto dalla sabbia. Il dirigente della struttura territoriale dell’ambiente Santo Campolo ha siglato l’ordinanza numero 18 del 2022 che è immediatamente esecutiva e impone al comune di Messina, di provvedere alla delimitazione dell’area, e alla vigilanza, impedendone l’accesso.