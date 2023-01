Francesco Boncordo non è nuovo alle traversate in mare. Ci siamo già occupati dell’insegnate di Break Dance messinese con la passione per il nuoto.

Dopo aver effettuato le traversate dello Stretto di Messina, prima solo andata e successivamente andata e ritorno, la tratta da Vulcano a Milazzo e dalla Corsica alla Sardegna per poi riuscire a raggiungere l’Isola d’Elba da Piombino, una settimana fa ha compiuto un’altra incredibile impresa.

Francesco Boncordo, classe 1983, ha infatti compiuto la traversata a nuoto da Capri a Sorrento lunga circa 20 km.

“Dedico questa mia ultima traversata come sempre alla mia famiglia, a mio padre, mia madre e mio fratello” ha dichiarato un soddisfatto Francesco Boncordo.

Ma il giovane messinese ha voluto ricordare anche “Tutte quelle persone che se pensano nella vita di non potercela fare, che non devono mai mollare, non devono mai abbattersi e di credere sempre nei loro sogni. Auguro con tutto il cuore un sereno e felice 2023 a tutti quanti” conclude B BOY Ciccio, nome d’arte di Francesco Boncordo.