È stata presentata questa mattina la manifestazione “Bimbo d’Oro” che si svolgerà il 12 gennaio a Sant’Angelo di Brolo ed il 13 a Gliaca di Piraino.

Presenti alla conferenza stampa il patron dell’evento, Salvatore Mastrolembo, meglio conosciuto come “Mago Salvin” ed i due sindaci dei comuni coinvolti nell’iniziativa.

Per Francesco Paolo Cortolillo si tratta di una sinergia tra di due Comuni che non si limiterà all’organizzazione del “Bimbo d’Oro” ma che garantirà in futuro anche servizi importanti per i cittadini dei due centri.

Per il Sindaco di Piraino Salvatore Cipriano si tratta di un modo per valorizzare i giovani del territorio e farli socializzare senza pensare allo scontro ma ad una sana competizione.

Di seguito le interviste raccolte dopo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.