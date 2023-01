E’ morto lo scorso 6 luglio, ma la notizia è stata data dai familiari soltanto nella giornata di ieri. Si è spento, nella sua casa di Catania, Antonio Pallante, l’uomo che attentò alla vita di Palmiro Togliatti.

Avrebbe compiuto 99 anni nello scorso agosto. E’ stato lui, il 14 luglio 1948, a sparare quattro colpi di pistola, di cui tre centrarono il bersaglio, all’indirizzo di Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista. Il figlio ha spiegato così all’Ansa il gesto per il quale suo padre passò alla storia: “Mio padre ci ha sempre detto che quel gesto lo ha fatto semplicemente perché da studente vedeva una minaccia per la democrazia nel legame tra Togliatti e l’Urss”.

CHI ERA PALLANTE

Figlio di un appuntamento del Corpo Forestale di stanza a Randazzo, frequentò dopo le elementari il seminario di Cassano Ionio che poi abbandonò. Divenne membro della Gioventù Italiana del Littorio. All’epoca dell’attentato era uno studente di Giurisprudenza. Politicamente era attratto da idee liberali e monarchiche. Fu presidente della sezione di Randazzo del Blocco Nazionale e dell’Unione Nazionale, formazione fuoriuscita dal Fronte dell’Uomo Qualunque, partito liberal-conservatore e populista, ispirato all’antipolitica. Fu corrispondente del Giornale “L’Uomo Qualunque”.

L’ATTENTATO

L’attentato avvenne a Roma, nei pressi della Camera dei Deputati. Da lì, Togliatti era uscito in compagnia di Nilde Iotti. “Il Migliore” rimase ferito alla nuca e al torace. Pallante partì armato da Randazzo, suo paese di residenza, agì da solo per la paura dell’espansione del comunismo in Italia e pensando che il suo gesto fosse la cosa da fare per “salvare il Paese”. Non si è mai più occupato di politica.

LE REAZIONI IN ITALIA

Quel tentato omicidio, commesso dopo la vittoria della Democrazia Cristiana alle politiche del 1948, scatenò forti reazioni con veementi manifestazioni di piazza che resero necessario l’intervento dello stesso Togliatti che rilasciò un’intervista dal Policlinico di Roma, dove era stato sottoposto a intervento chirurgico, allo scopo di placare gli animi. “Sono fuori pericolo”, affermò, rassicurando su un suo pronto ritorno. La CGIL guidata da Giuseppe Di Vittorio sospese lo sciopero generale annunciato e i parlamentari del Partito Comunista Italiano ritirarono le dimissioni che avevano presentato. Era l’anno in cui Bartali vinceva il Tour de France e dava alla Nazione un piccolo grande, ma soprattutto nuovo, motivi di unità.

IL PROCESSO A PALLANTE

Dopo la sparatoria, Antonio Pallante fu arrestato dai Carabinieri. Affermò di avere acquistato l’arma a Randazzo e di essere giunto a Roma per assassinare Togliatti. Il giorno prima, il 13 luglio, il suo tentativo andò a vuoto soltanto perché non era riuscito a farsi ricevere nella sede della segreteria del PCI, in via delle Botteghe Oscure. Processato per tentato omicidio, fu condannato a 13 anni e 8 mesi. Pena poi ridotta in secondo grado a 10 anni e 8 mesi. Dopo la Cassazione e un’amnistia, scontò 5 anni e 3 mesi e fu liberato nel 1953. Lasciata la prigione, non essendo stato interdetto dai pubblici uffici, lavorò nella Forestale, come suo padre, e poi alla Regione Siciliana.