Sono ancora ignoti i motivi che hanno portato alla rissa scoppiata ieri sera a Marina Corta, in pieno centro a Lipari.

Un cinquantenne è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Avrebbe subito una grave ferita da taglio al collo con l’interessamento della carotide.

Impossibile trasportarlo in elisoccorso viste le sue gravi condizioni e, di conseguenza, è stato il dottor Enzo Compagno ad operare l’uomo al nosocomio eoliano.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Lipari.

Attraverso un post sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Lipari l’amministrazione comunale “esprime forte preoccupazione per le sconcertanti azioni di violenza che si sono susseguite in questi ultimi giorni e invita la cittadinanza ad unirsi con l’amministrazione per prevenire e contrastare tali azioni. Invita altresì la cittadinanza a segnalare ai servizi sociali del Comune situazioni di disagio sociale. Stante i fatti accaduti a seguito dei quali l’Amministrazione si farà promotrice di iniziative con le forze dell’ordine, le parrocchie e le associazioni che operano nel campo sociale al fine di attuare iniziative miranti al superamento dei disagi a partire da quelli riguardante i giovani” conclude il Sindaco Riccardo Gullo.

Lo scorso 25 dicembre, sempre in pieno centro, un’altra rissa aveva coinvolto diversi giovani, alcuni dei quali sono finiti in ospedale.