Sicilia – Il progressivo cedimento dell’alta pressione porta annuvolamenti sempre maggiori sulla Sicilia, ma senza fenomeni rilevanti. Le nuvole si alterneranno alle schiarite per tutto l’arco della giornata. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio. La situazione permarrà per tutta la settimana.

Soltanto nella prossima settimana potremo assistere all’arrivo di qualche perturbazione che porterà fenomeni degni di nota. Le temperature rimangono stazionari. I venti soffieranno deboli da Ponente. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a poco mosso così come lo Ionio.