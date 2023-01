Cinquant’anni di storia che traslocano in una sede più confortevole, più ampia, più accogliente. Pronta a soddisfare le esigenze degli utenti sotto ogni aspetto. La Scuola Guida Arcobaleno, autentica istituzione nel settore a Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni, domani sera alle 19.00 aprirà i battenti dei nuovi locali di Via San Vito, al civico 28, angolo Via J.F. Kennedy. Praticamente di fronte alla Scuola Media D’Alcontres.

Una bella storia di vita e di lavoro nata cinquant’anni fa, appunto, e che i fratelli Giunta portano avanti con passione e competenza nel nome del loro amato papà, il signor Mario, che fondò la scuola guida Arcobaleno, insieme a un socio il 16 novembre 1973. Il signor Mario Giunta è venuto a mancare nello scorso mese di settembre. La sua presenza continua a essere viva però nell’operato dei suoi figli che onorano l’eredità professionale e umana dell’amato padre, mettendosi a servizio dei tanti giovani che approcciano al mondo della guida di autovetture e motoveicoli.

La Scuola Guida Arcobaleno, raggiungibile sui social e al numero di telefono 090 979 2761, offre all’utenza i seguenti servizi:

-) Conseguimento Patenti AM, A1, A2, A, B1, B

-) Rinnovo patenti in sede AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, BE, CE, DE, KB, Patente Nautica, Porto d’armi

-) Duplicato Patente in caso di smarrimento, deterioramento, furto

-) Duplicato rinnovo C.Q.C.,

-) Conversione patente estera e militare

-) Corso recupero punti in sede

-) Permesso internazionale di Guida