Messina – Un grande dolore, la disperazione dei familiari. La disperazione dei tanti pazienti affetti da obesità grave e sindrome metabolica che ha trattato, assistito, a cui ha migliorato la qualità della vita e che, da ieri, piangono la dipartita del dottore Alfio Garrotto. Un medico molto amato dai suoi pazienti che ha seguito sempre con grande cura e attenzione.

Alfio Garrotto era direttore del Reparto di Chirurgia Generale e di Chirurgia Metabolica dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Italia (IOMI) di Messina. È morto ieri mattina dopo le 11, in un incidente stradale a Gravina di Catania, in via Etnea. Dal 2013 gestiva la unità operativa di chirurgia composta da trenta posti letto. Ha creato nel 2013 il reparto di Chirurgia Metabolica, avvalendosi di personale specializzato.

Dal 2013 ad oggi sono stati operati con successo allo IOMI 2.500 pazienti affetti da obesità grave e sindrome metabolica, più del 60% di questi affetti da gravi patologie associate: OSAS grave in trattamento con CPAP, diabete di tipo 2, ipertesione e cardiopatie, insulinoresistenza e insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Dal 2009 al 2019 il dottore ha eseguito circa 3000 interventi di chirurgia metabolica.

Il dottore Garrotto ha eseguito con ottimi risultati, allo IOMI , numerosi interventi di Chirurgia Oncologica sia dell’apparato gastro-intestinale (tumori del colon-retto, dello stomaco, del pancreas e delle vie biliari) che dell’apparato uro-genitale.

Dal 2018 ha eseguito interventi di chirurgia metabolica e oncologica anche presso Villa Aurora Hospital di Reggio Calabria. La sua casistica di interventi chirurgici metabolici eseguiti dal 2009 al 2019 è di circa 3200 pazienti. Negli anni in cui ha lavorato come aiuto corresponsabile di ruolo presso il reparto di Chirurgia di Urgenza e P.S. dell’ospedale Vittorio ​Emanuele II di Catania ha eseguito numerosi interventi come primo operatore sia in urgenza che in elezione. Nel 2015 ha organizzato un importante congresso “Obesità: dal gene alla chirurgia”, con la autorevole presenza del Dr. Robert Rutledge e di altri importanti relatori internazionali e nazionali.