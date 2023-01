A casa di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, mamma e papà di Denise Pipitone, è arrivata una busta contenente la nuova tessera sanitaria della loro figlia.

La bambina è scomparsa il 1 settembre 2004 e da allora di lei non si hanno più notizie. Tramite Poste à arrivato il documento nell’abitazione di Via Domenico La Bruna, a Mazara del Vallo. Proprio da qui scomparve Denise in quel triste giorno.

Piera Maggio e Pietro Pulizzi, il papà naturale di Denise, non si arrendono. “Da una parte tanta amarezza – scrive Pietro – dall’altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia… perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza. Denise c’è, fino a prova contraria”.