Messina – Dovrebbero concludersi entro il 12 gennaio i lavori all’interno della galleria Telegrafo, danneggiata dall’incendio di un camion la vigilia di Natale, all’interno del tunnel in direzione Palermo.

È quanto emerso dal tavolo convocato questo pomeriggio in Prefettura che ha visto riunirsi il Comitato Operativo per la Viabilità, presieduto dal Prefetto, alla presenza dei rappresentanti della Città Metropolitana, dei Comuni di Messina, Rometta, Villafranca Tirrena e Saponara, della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Metropolitana, della Polizia Municipale di Messina, della Centrale operativa del 118, del Consorzio Autostrade Siciliane, dell’ANAS e di RFI.

Dal tavolo è inoltre emerso che, già da domani, dovrebbe aprire a mezzogiorno la nuova bretella che consentirà di prendere la A20 in direzione Palermo utilizzando l’uscita di Villafranca. L’Anas ha demolito uno spartitraffico e asfaltato una porzione di piazzola dell’area di ponte Gallo che gli automobilisti potranno percorrere in senso contrario per prendere in entrata quella che è di solito la rampa d’uscita dello svincolo di Villafranca. In questo modo si alleggerisce il carico di traffico tra Villafranca e Saponara.