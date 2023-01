Continua l’attività investigativa da parte della polizia britannica per chiarire ciò che è successo nella notte tra il 20 e il 21 dicembre a Thornaby, nel North Yorkshire, dove sono stati ritrovati morti Nino Calabrò, 25 anni, di Barcellona Pozzo Di Gotto e Francesca Di Dio, 20 anni, di Montagnareale.

Rimangono tanti i punti interrogativi ai quali gli investigatori dovranno cercare di trovare risposte. Per il duplice omicidio è stato arrestato e rimane tuttora in carcere, il coinquilino ed amico di Nino, Andrea Cardinale, di Palermo. Il prossimo 23 Gennaio comparirà nuovamente in aula, davanti i giudici inglesi e in quello stesso giorno, dalle ultime informazioni giunte da Oltremanica, le salme dovrebbero far rientro nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e Montagnareale.

Il movente ancora non è chiaro e sono ancora poche le certezze su quanto accaduto quella la tragica notte.

Restano ancora da chiarire le dinamiche di un giallo, che, a pochi giorni dal Natale, ha sconvolto e distrutto la vita delle famiglie dei due giovani e provocato tanta rabbia e dolore tra gli amici e le comunità in cui vivevano Nino e Francesca.

A Montagnareale, mercoledì alle ore 19,30, presso la chiesa Madre, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio a Francesca e, a seguire, si svolgerà una veglia di preghiera per ricordare e stringersi attorno alla memoria della giovane ragazza, strappata prematuramente alla vita terrena.

A Barcellona Pozzo di Gotto due striscioni sono stati appesi sul cavalcavia che sovrasta Via del Mare, all’altezza del Palazzo Satellite. Sul lato monte si legge “Ciao Francy” e una serie di pensieri rivolti alla giovane. Sul lato mare si legge, invece, “Giustizia per Nino e Francesca, non si può morire così”.