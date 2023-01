L’ Asp di Messina, a seguito della circolare ministeriale n. 51961 del 31.12.2022 che non prevede più il tampone di fine isolamento, ha chiuso le aree screening al Palarescifina a Messina e quella di Milazzo.

Nelle prossime settimane, si prenderanno le decisioni opportune, secondo quale sarà l’evoluzione della situazione pandemica. Possibile effettuare i tamponi nelle farmacie e nei laboratori a pagamento. Chiuso intanto anche l’Hub in Fiera, sarà possibile effettuare vaccini antinfluenzali, anti Covid 19, Lea e per il Papilloma Virus, senza prenotazione, nella sede Lip dell’Asp in via La Farina 84, angolo via S. Cecilia a Messina, dalle 9 alle 19.

Ricordiamo che, dalle 9 alle 13, e martedì dalle 15 alle 18, a Lipari i vaccini saranno somministrati al punto ospedaliero in via S. Anna; a Mistretta, al punto ospedaliero ‘SS Salvatore Mistretta’ in via Anna Salomone, a Sant’Agata di Militello allo stabilimento dell’ospedale Sant’Agata di Militello in via Medici, a Milazzo sempre all’Hub Parco Corolla.

Infine, resterà aperto, ma solo in via transitoria per un mese, l’Hub di Letojanni, in attesa di trasferimento in un’altra struttura nella zona ionica”.